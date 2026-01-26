Lazio reaguje na sytuację w tabeli. W tle głośne nazwisko

Lazio wygląda na to, że wkrótce sfinalizuje transfer z udziałem ofensywnego pomocnika. Konkretne informacje na ten temat przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Oleksandr Prykhodko / Alamy

Daniel Maldini ma dołączyć do Lazio

Lazio w tej kampanii plasuje się obecnie w środku tabeli Serie A. Rzymianie legitymują się dorobkiem 29 punktów, tracąc aż 11 oczek do szóstego Como. Mimo to stołeczna drużyna chce włączyć się do rywalizacji o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. W związku z tym klub podjął decyzję o wzmocnieniu siły ofensywnej.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał na platformie X, że Lazio jest blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie wypożyczenia Daniela Maldiniego z Atalanty. Klub z Rzymu ma jednocześnie zapewnić sobie opcję wykupu piłkarza na stałe.

Jeśli transakcja z udziałem Maldiniego dojdzie do skutku, Lazio będzie jego szóstym klubem w karierze. 24-latek jest synem byłego obrońcy AC Milan, Paolo Maldiniego, oraz wnukiem byłego piłkarza i trenera Cesare Maldiniego.

Maldini Jr. trafił do zespołu z Bergamo w lutym minionego roku z Monzy. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy Milanu, skąd był wypożyczany do Empoli oraz Spezii.

Sześciokrotny reprezentant Włoch w tej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Aktualny kontrakt Maldiniego Jr. z Atalantą obowiązuje do 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie ośmiu milionów euro. W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika, który był łączony z takimi klubami jak Juventus, Napoli czy Parma.