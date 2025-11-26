Tutaj reprezentacja Polski zagra mecz z Albanią. PZPN wskazał stadion

Półfinałowy mecz baraży o awans na mundial w 2026 roku reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym, o czym właśnie poinformował PZPN. Naszym rywalem będzie oczywiście Albania.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski mecz z Albanią rozegra na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie zdecydowanie na nowo odżyła i można powiedzieć, że pod wodzą Jana Urbana zmieniło się właściwie wszystko. Poza tak oczywistymi sprawami jak gra oraz wyniki, poprawie uległa także atmosfera oraz cała otoczka wokół kadry. Duża w tym zasługa samego selekcjonera, który po objęciu kadry wniósł wiele nowej, pozytywnej energii.

Niemniej jeśli chodzi o kwestię awansu na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, to do tej pory jesteśmy dopiero w połowie drogi na turniej, bowiem udało się zakwalifikować do baraży. W nich jednak zadanie nie będzie łatwe, gdyż rywalami Biało-Czerwonych najpierw będzie reprezentacja Albanii, a następnie zwycięzca pary Szwecja – Ukraina. I choć tylko w tym pierwszym starciu będziemy gospodarzami, to istnieje jakiś cień szansy na rozegranie finały z Ukrainą w Polsce.

Niezależnie od tego PZPN poinformował właśnie jednak, że spotkanie półfinałowe baraży o awans do mistrzostw świata w 2026 roku pomiędzy Polską a Albanią rozegrane zostanie na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Wydawało się to raczej oczywistością, ale teraz mamy potwierdzenie. Rywalizacja odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45. Finał będzie miał miejsce kilka dni później.

