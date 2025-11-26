Jagiellonia gotowa na odejście gwiazdy. To mogą być rozmowy ostatniej szansy

Jagiellonia Białystok będzie chciała podjąć jeszcze rozmowy z Afimico Pululu ws. przedłużenia kontraktu, ale jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", klub jest gotowy jednak na jego odejście za darmo.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia z ostatnią próbą przedłużenia kontraktu Pululu?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie można nawet powiedzieć, że zespół Adriana Siemieńca zaskakuje wielu równością formy oraz wynikami i to zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy oraz Ligi Konferencji Europy. Aktualnie w ligowej tabeli zajmują oni bowiem drugie miejsce, a w fazie ligowej europejskich pucharów nie mają jeszcze porażki.

Niemniej z pewnością to, czego wielu kibiców najmocniej obawia się w tym sezonie, to nie to, jakie miejsce finalnie zajmą piłkarze z Białegostoku, ale to, czy z klubu odejdą największe gwiazdy. Wśród nich jest przede wszystkim Afimico Pululu, czyli czołowy piłkarz całej ligi. Napastnik Jagiellonii już latem łączony był z odejściem z klubu oraz transferem, ale wówczas nic z tego nie wyszło. Wiadomo jednak, że wraz z końcem czerwca 2026 roku wygasa jego umowa w Polsce, a według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, trudno będzie o przedłużenie tego kontraktu.

– Według mojej wiedzy Jagiellonia będzie chciała podjąć jeszcze rozmowy ws. przedłużenia kontraktu z Afimico Pululu, ale będzie trudno go namówić. W Białymstoku są też przygotowani na fakt, że po sezonie napastnik może odejść za darmo – powiedział dziennikarz na antenie kanału „Meczyki.pl”.

Wcześniej Piotr Koźmiński na naszych łamach informował m.in. o zainteresowaniu Pululu ze strony kilku klubów, w tym egipski Al Ahly.

