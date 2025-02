Independent Photo Agency Srl / Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Louis Thomas Buffon i Gianluigi Buffon

Louis Buffon nie pójdzie śladami ojca

Gianlugi Buffon sportową karierę oficjalnie zakończył w lecie 2023 roku. Legendarny golkiper swój ostatni mecz rozegrał 30.05.2023 – Parma przegrała 2:3 z Cagliari w półfinale baraży o awans do Serie A. Mistrz świata z 2006 roku nie doczekał się wspólnej gry z synem ani bezpośredniego starcia – Luis Thomas jeszcze nie zadebiutował w dorosłym futbolu.

17-latek, który jest wychowankiem Pisy, właśnie otrzymał premierowe powołanie do reprezentacji. Napastnik urodzony w Turynie raczej nie pójdzie śladami ojca, ponieważ znalazł się na liście zawodników wytypowanych przez trenera Vaclava Jilka na zgrupowanie młodzieżowej kadry Czech.

Louis Thomas Buffon to syn Gianluigiego i czeskiej modelki Aleny Seredovej. Nastolatek do tej pory występował wyłącznie w rozgrywkach juniorskich (Primavera), ale w ten weekend po raz pierwszy miał okazję poczuć atmosferę seniorskiego futbolu. Trener Filippo Inzaghi włączył go do kadry na mecz Cesena – Pisa, jednak ostatecznie nie wpuścił go na boisko.

W tym sezonie Louis Buffon rozegrał 19 spotkań w młodzieżowej ekipie Pisy i zdobył cztery bramki. W marcu będzie miał okazję na debiut w reprezentacji Czech do lat 18. Nasi południowi sąsiedzi zmierzą się z Portugalią, Anglią i Francją.