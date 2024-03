Francesco Acerbi w poniedziałek został skreślony z listy powołanych piłkarzy do reprezentacji Włoch. Luciano Spalletti wyjaśnił swoją decyzję podczas konferencji prasowej.

Luciano Spalletti skreślił Acerbiego z listy powołanych

Miejsce obrońcy Interu zajął Gianluca Mancini z AS Romy

Acerbi został oskarżony o nazwanie rywala “czarn*****”

Spalletti ubolewa nad stratą Acerbiego

Luciano Spalletti powołał do reprezentacji Włoch na mecze towarzyskie Francesco Acerbiego. Niestety obrońca Interu Mediolan w poniedziałek został skreślony z listy powołanych ze względu na skandal z minionego weekendu. Włoch został oskarżony przez Juana Jesusa o to, że w trakcie meczu nazwał go “czarn*****”.

Selekcjoner reprezentacji Włoch podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania zebranych dziennikarzy. Nie zabrakło oczywiście wątku Acerbiego. Spalletti podkreślił, że decyzja o opuszczeniu zgrupowania była wspólna.

– Opublikowaliśmy oświadczenie w tej sprawie, które zawiera moje myśli na ten temat. To była wspólna decyzja – podkreślił selekcjoner cytowany przez portal Football Italia.

– Francesco powiedział mi, że to nie był przypadek rasizmu. Musimy jednak uważać na swoje zachowanie i zwracać uwagę na to, co mówimy oraz robimy. Zwłaszcza gdy jesteśmy częścią reprezentacji. Dwie godziny, które spędzamy na boisku są ważne, ale pozostałe 22 godziny w ciągu dnia także są ważne – powiedział Spalletti na konferencji prasowej.