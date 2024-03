IMAGO / ZUMA Press Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Przed reprezentacją Włoch bardzo ważne miesiące

Squadra Azzurra będzie bronić tytułu mistrzów Europy

Podczas marcowego zgrupowania, Luciano Spalletti przetestuje kilka rozwiązań, które podglądnął u Pepa Guardioli

“Spróbujemy gry z trójką w obronie”

Dla reprezentacji Włoch ostatnie trzy lata to istny rollercoaster. W 2021 roku zaskoczyli wszystkich, sięgając po mistrzostwo Europy. Gloria chwały nie utrzymała się jednak nad Squadra Azzurra na długo. Później przyszły bowiem katastrofalne kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Misja ostatecznie nie została zakończona sukcesem, a czempioni Starego Kontynentu nie wzięli nawet udziału w turnieju.

W połowie cyklu eliminacyjnego do Euro 2024, z posady zrezygnował Roberto Mancini. Teraz Luciano Spalletti szuka rozwiązań, by jak najlepiej przygotować swój zespół do walki o obronę tytułu.

Podczas marcowego zgrupowania, Włosi przetestują nowe rozwiązania. Spalletti nie ukrywa, że chce wykorzystać sparingi z Wenezuelą i Ekwadorem, by spróbować innych formacji, niż klasyczna dla jego zespołu 4-3-3.

– Spróbujemy 3-4-2-1 albo 3-2-4-1, w zależności od tego, jak wysoko zagrają skrzydłowi – zdradził selekcjoner na konferencji prasowej. Włosi nie mają wątpliwości, że to rozwiązanie podejrzał u Pepa Guardioli.

Pierwsze efekty zmian będziemy mogli obserwować już w czwartek. Wówczas mistrzowie Europy podejmą na Florydzie rywali z Wenezueli. Początek meczu już o godzinie 22:00 czasu polskiego.

