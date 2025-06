fot, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Claudio Ranieri faworytem do zastąpienia Luciano Spallettiego

Reprezentacja Włoch ma zamiar w trakcie trwających eliminacji do mistrzostw świata zrobić wszystko, co w jej mocy, aby awansować na turniej. Tymczasem po decyzji o tym, że Luciano Spalletti zakończy pracę ze Squadra Azzurra, ruszyła lawina nazwisk z kandydatami. Wieści w sprawie przekazał portal Football Italia.

Źródło podało, że we Włoskiej Federacji Piłkarskiej faworytem do przejęcia sterów nad reprezentacją Włoch jest Claudio Ranieri. 73-latek ma tylko do końca czerwca ważny kontrakt z AS Romą. Zwolennikiem tego, aby doświadczony szkoleniowiec objął stery nad drużyną narodową, jest przede wszystkim Gabriele Gravina.

Kilka włoskich mediów podało już z kolei, że Ranieri przeprowadził bezpośrednie rozmowy z prezydentem Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Mimo że od 1 lipca Włoch miał zostać doradcą ds. sportowych w ekipie z Rzymu. Takiego rozwiązania chce właściciel rzymian Dan Friedkin. Ranieri też chce dotrzymać słowa. Z drugiej strony Gravina naciska, aby przekonać trener do zmiany zdania.

Urodzony w Rzymie trener nie jest jedynym, który jest brany pod uwagę w kontekście wyboru nowego selekcjonera. Wysoko stoją też akcje Stefano Pioliego, który najpewniej opuści Al-Nassr. Innym kandydatem jest Raffaele Palladino.

