Sylvinho zareagował na losowanie. Konkretne słowa o Polsce przed barażem

Reprezentacja Polski trafiła w półfinale barażu o awans na MŚ 2026 na Albanię. Tymczasem po ceremonii losowania na ten temat w rozmowie z Meczykami wypowiedział się Sylvinho.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sylvinho

Sylvinho po wylosowaniu reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski weźmie udział w marcu przyszłego roku w barażach o awans na mundial w Ameryce Północnej. Na drodze Biało-czerwonych stanie Albania. Na temat losowania wypowiedział się selekcjoner najbliższych rywali ekipy Jana Urbana.

– Cieszymy się, że tu jesteśmy. Droga tutaj była naprawdę trudna, jednak poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jest tu wiele silnych ekip, więc bardzo trudno jest z nimi walczyć. Dla nas to niesamowite, że tu jesteśmy i możemy spróbować powalczyć o awans. Spodziewaliśmy się, że możemy trafić na tak trudnego rywala. Graliśmy z Polską w Warszawie prawie trzy lata temu, lecz wy jesteście inni, my też jesteśmy inni. Trzy lata to nie jest dużo, ale myślę, że sporo się zmieniło – powiedział Sylvinho cytowany przez Meczyki.pl.

Selekcjoner reprezentacji Albanii wypowiedział się również na temat najlepszego polskiego napastnika.

– Jedna rzecz się nie zmieniła: to Robert Lewandowski. Polska ma jego, a także wielu innych dobrych graczy. Teraz muszę znowu wybrać się do Warszawy, aby zobaczyć go w akcji – rzekł Brazylijczyk.

Spotkanie z udziałem reprezentacji Polski i Albanii odbędzie się 26 marca. Będzie to jednocześnie szesnaste w historii starcie obu drużyn. Jak na razie Biało-czerwoni wygrali 10 razy i trzykrotnie remisowali. W dwóch potyczkach górą byli Albańczycy.

