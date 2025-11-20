Reprezentacja Polski poznała rywala, ale to nie koniec wieści. Możliwy dodatkowy mecz

Polska poznała już swojego rywala w półfinale baraży o awans na MŚ 2026. Jednocześnie UEFA przygotowała także scenariusze dla przegranych po 1/2 finału fazy play-off.

fot. Mikołaj Barbanell . Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski może rozegrać w marcu mecz towarzyski

Polska już 26 marca rozegra pierwszy z baraży o awans na mundial w Ameryce Północnej, mierząc się z Albanią. Kibice mocno wierzą w to, że ekipa Jana Urbana poradzi sobie z tym rywalem i zagra w finale fazy play-off o przepustkę do gry na MŚ 2026. Niemniej trzeba też brać pod uwagę czarny scenariusz. UEFA uwzględniła to w swoim regulaminie, a wieści na ten temat przekazał Onet Przegląd Sportowy.

Biało-czerwoni w przypadku ewentualnej porażki z drużyną Sylvinho będą musieli rozegrać mecz towarzyski. Przeciwnikiem będzie przegrany z pary, która ma wyłonić drugiego finalistę. W przypadku reprezentacji Polski byłby to zatem ktoś z dwójki Ukraina-Szwecja. Areną spotkania miałby być stadion zarezerwowany na finał.

Biało-czerwoni zmierzą się z Albańczykami po raz pierwszy od września 2023 roku. Wówczas górą była Albania (2:0). Polska przegrała po golach Jasira Asaniego oraz Mirlinda Dako. Ogólnie w 15 meczach między ekipami Biało-czerwoni odnieśli dziesięć zwycięstw, trzy razy padł remis i w dwóch potyczkach górą była reprezentacja Albanii.

Tymczasem już 5 grudnia odbędzie się losowanie grup na mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jednocześnie każda ze ścieżek barażowych pozna swoich ewentualnych rywali w fazie zasadniczej przyszłorocznego turnieju.

