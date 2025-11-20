Wiemy już, z kim Polska zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Polacy poznali rywala podczas czwartkowego losowania.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marcin Prasoł, Jan Urban i Jacek Magiera

Z kim Polska zagra w barażach mistrzostw świata?

Reprezentacja Polski zagra w barażach MŚ 2026 z Albanią. Będzie to rywal Biało-czerwonych w półfinale. Polacy poznali przeciwnika podczas czwartkowego losowania w siedzibie FIFA w Zurychu. W finale Polska może zagrać z Ukrainą lub Szwecja.

Jak wyglądają baraże MŚ 2026?

Baraże MŚ 2026 to turniej dla 16 drużyn (12 drugich miejsc z eliminacji + 4 z Ligi Narodów UEFA), które walczą o cztery miejsca na mundialu. Rywalizacja odbędzie się w czterech ścieżkach, z których każda kończy się finałem. Zespoły rozstawione (koszyki 1. i 2.) będą gospodarzami półfinałów, natomiast gospodarz finału zostanie wylosowany. Zwycięzcy finałów zapewnią sobie awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Baraże MŚ 2026 – terminarz

Oto terminarz baraży o awans do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 w Europie:

Losowanie baraży: 20 listopada 2025 (czwartek) o godz. 13:00 w Zurychu.

Półfinały baraży: 26 marca 2026 (czwartek)

Finały baraży: 31 marca 2026 (wtorek)

Z baraży awansują cztery reprezentacje, które wygrają swoje ścieżki (półfinał i finał). Mecze będą rozgrywane w formule pojedynczego spotkania.