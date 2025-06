Borek grzmi ws. reprezentanta Polski! „To jest patologia”

Reprezentacja Polski do lat 21 pożegnała się z mistrzostwami Europy po trzech meczach. W kadrze na turniej zabrakło Jana Ziółkowskiego, który, jak przekazał Adam Sławiński, miał odmówić gry w kadrze bez gwarancji pierwszego składu. Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" skwitował to jednoznacznie: "To jest patologia".