Manchester City może stracić pół szatni. Zapowiada się gorące okno

13:37, 30. czerwca 2026 14:11, 30. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Manchester City może stanąć przed jednym z najbardziej burzliwych okien transferowych ostatnich lat. Tym samym przyszłość wielu zawodników pozostaje niewiadomą.

Rodri
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Niepewność wokół gwiazd Manchesteru City. Lista jest zaskakująco długa

Manchester City szykuje się do lata, które może całkowicie zmienić oblicze drużyny. Jak informuje „The Athletic”, aż jedenastu piłkarzy znajduje się w gronie zawodników, których przyszłość na Etihad Stadium nie jest obecnie przesądzona. Skala potencjalnych zmian sugeruje, że klub może wejść w etap głębokiej przebudowy kadry.

Wśród nazwisk najczęściej wymienianych w kontekście możliwych odejść znajdują się Nathan Ake i Mateo Kovacić. Obaj wzbudzają zainteresowanie na rynku, a ich transfery są postrzegane jako realny scenariusz jeszcze podczas letniego okna transferowego.

Źródło zwraca również uwagę na sytuację Jamesa Trafforda. Młody bramkarz przyciąga uwagę kilku klubów, co może doprowadzić do kolejnych rozmów dotyczących jego przyszłości. Jeszcze większe emocje budzi jednak Ruben Dias. Portugalczyk pozostaje jednym z liderów defensywy Obywateli, ale według medialnych wieści znajduje się także na radarze Realu Madryt.

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Lista potencjalnych odejść nie kończy się na najbardziej rozpoznawalnych nazwiskach. W gronie zawodników, których sytuacja ma być analizowana, znajdują się również: Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Savinho oraz Tijjani Reijnders. Szczególnie interesująco wygląda przypadek Holendra, którego rola w drużynie może zależeć od wizji nowego szkoleniowca.

Niewykluczone, że klub będzie także otwarty na wysłuchanie ofert za Kalvina Phillipsa i Jacka Grealisha. Obaj gracze od pewnego czasu nie odgrywają już tak znaczącej roli jak wcześniej, dlatego ich odejście nie byłoby zaskoczeniem.

Najwięcej uwagi przyciąga jednak sytuacja Rodriego. Kluczowy pomocnik wciąż nie przedłużył kontraktu. Co prawda Manchester City chce zatrzymać jednego ze swoich najważniejszych zawodników, ale brak porozumienia na tej płąszczyźnie sprawia, że pytania o jego przyszłość nie milkną.

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