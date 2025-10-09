Kontuzja? Mbappe rozwiał wątpliwości przed spotkaniem z Azerbejdżanem

Reprezentacja Francji w piątek zmierzy się z Azerbejdżanem. Przed tym spotkaniem Kylian Mbappe przekonywał, że chce wystąpić w meczu, mimo że zmagał się z problemami zdrowotnymi.

fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe gotowy do gry przeciwko Azerbejdżanowi

Reprezentacja Francji w piątek rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tricolore zmierzą się w roli gospodarza z Azerbejdżanem. Mecz odbędzie się na słynnym Parc des Princes. Przed tym starciem głos zabrał kluczowy zawodnik drużyny Didiera Deschampsa.

– Chcę grać i trener też tego chce. Czuję się dobrze. Nie mam żadnych szczególnych obaw. Nie mogę się doczekać meczu z Azerbejdżanem – mówił Kylian Mbappe w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez RMC Sport.

– Coraz częściej mówi się o ryzyku kontuzji. Jasne, że piłkarze są opłacani przez kluby, a te nie chcą tracić swoich zawodników. Niemniej dla nas najważniejsza jest reprezentacja Francji. Miałem wcześniej problemy z kolanem, ale chciałem być w kadrze. Klub był w tej sprawie wyrozumiały – dodał zawodnik.

26-letni piłkarz od lata 2024 roku reprezentuje barwy Realu Madryt. Mbappe ma kontrakt ważny z gigantem La Liga do końca czerwca 2029 roku. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 10 spotkaniach, notując 14 goli i dwie asysty.

W drużynie narodowej Mbappe rozegrał jak dotąd 92 mecze, w których zdobył 52 bramki. Debiut w reprezentacji Francji zaliczył 25 marca 2017 roku. Tricolore pokonali wówczas Luksemburg 3:1. Mbappe grał do 78. minuty, gdy zmienił go Dimitri Payet.

