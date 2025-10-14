Cristiano Ronaldo znów zadziwia świat! Dwa kolejne gole w wieku 40 lat

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa, mimo że ma już skończone 40 lat. Reprezentant Portugalii we wtorkowy wieczór zdobył swoje kolejne bramki w drużynie narodowej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo z 947. i 948. golem w karierze

Cristiano Ronaldo udowadnia na każdym kroku, że wiek to tylko liczba. Zawodnik broniący na co dzień barw Al-Nassr we wtorkowy wieczór kolejny raz błysnął w reprezentacji Portugalii, zdobywając kolejne bramki.

40-latek tym razem wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Węgrami. Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki, jednocześnie zaliczając trafienia numer 947. i 948. w swojej karierze.

Portugalski piłkarz może pochwalić się jak na razie bilansem 805 goli w klubach i 143 dla reprezentacji Portugalii. We wtorkowy wieczór zawodnik zaliczył natomiast swój 225. występ w drużynie narodowej.

Doświadczony napastnik od stycznia 2023 roku występuje w lidze saudyjskiej. Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Al-Nassr do końca czerwca 2027 roku. Kilka tygodniu temu piłkarz zdecydował się na parafowanie nowej umowy.

Debiut w reprezentacji Portugalii zawodnik zaliczył natomiast 20 sierpnia 2003 roku. Jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, to latem przyszłego roku Cristiano Ronaldo weźmie udział w kolejnej dużej piłkarskiej imprezie. Mowa oczywiście o mistrzostwach świata w piłce nożnej, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

W tym sezonie w klubie reprezentant Portugalii wystąpił jak na razie w sześciu spotkaniach, notując w nich pięć trafień i jedną asystę. Na boisku Cristiano Ronaldo spędził 540 minut.

