Real Madryt chce nowej gwiazdy. To jest cel Królewskich

Real Madryt myślami jest już przy wzmocnieniach na kolejne okno transferowe. Według informacji Defensa Central stołeczny klub może ruszyć po ofensywnego pomocnika Juventusu.

Real Madryt wybrał kolejny cel. Kenan Yıldız na radarze Los Blancos

Real Madryt rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo La Liga z FC Barceloną. Tymczasem władze Królewskich rozglądają się już za nowymi zawodnikami. Między innymi trwają poszukiwania nowego ofensywnego pomocnika. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał portal Defensa Central.

Źródło przekonuje, że coraz większym uznaniem w gabinetach Realu cieszy się Kenan Yıldız. Nie tylko dlatego, że Turek już dziś prezentuje się bardzo dobrze, ale również ze względu na ogromny potencjał do dalszego rozwoju. Reprezentant Turcji jest postrzegany jako jeden z tych zawodników, którzy mogą stać się największymi gwiazdami światowego futbolu w nadchodzących latach.

Kenan Yıldız ma idealnie wpisywać się w strategię Realu. Piłkarz łączy w sobie znakomite wyszkolenie techniczne, a przy tym jest ważną osobowością na boisku. Madrycki klub ma jednocześnie plan, by wykorzystać zbliżający się mecz Realu z Juventusem w Lidze Mistrzów, aby przyjrzeć się zawodnikowi z bliska. Będzie to również doskonała okazja, by ocenić jego postawę na tle wymagającego rywala.

Kenan Yıldız mógłby w szeregach hiszpańskiej ekipy zostać następcą Viniciusa Juniora. Obecnie przyszłość Brazylijczyka w Realu pozostaje niejasna. Samo pozyskanie Turka nie będzie jednak łatwe. Juventus nie ma zamiaru sprzedawać swojego zawodnika. Jedynie oferta spełniająca określone kryteria mogłaby skłonić klub z Turynu do rozważenia transferu.

20-letni piłkarz ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość Kenana Yıldıza wynosi 75 milionów euro. W trwającym sezonie zawodnik wystąpił w 12 meczach, notując w nich pięć trafień i sześć asyst.

