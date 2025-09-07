Polska – Finlandia: przewidywane składy. Na kogo postawi Jan Urban?!

Reprezentacja Polski już w niedzielny wieczór zmierzy się z Finlandią w ramach najważniejszego meczu tych eliminacji. Jaki skład wystawi na to spotkanie Jan Urban? Oto przewidywane jedenastka.

Kto zagra w meczu Polska – Finlandia? To może się powtórzyć!

Reprezentacja Polski jeśli chce pojechać na najbliższe mistrzostwa świata w 2026 roku ma jedno, proste zadanie. Musi wygrać najbliższe starcie z reprezentacją Finlandii. Mecz rozgrywany na Superauto Stadionie Śląskim w Chorzowie jest więc kluczową potyczką tego cyklu kwalifikacyjnego i po porażce w pierwszym meczu w Helsinkach najpewniej pokaże nam ostateczne rozstrzygnięcie w walce o 2. miejsce w grupie.

Niemniej nastroje kibiców, zespołu oraz wszystkich wokół kadry są dobre. Udało się bowiem kilka dni temu zremisować z reprezentacją Holandii 1:1 w bardzo wymagającym meczu. To podniosło morale, a Jan Urban mógł zanotował już pierwszy sukces. Z Finlandią może być podobnie, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że od pierwszej minuty na murawie zamelduje się taki sam skład. W kadrze na to spotkanie – podobnie jak na mecz z Holandią – brakuje Krzysztofa Piątka oraz Bartosza Mrozka.

Jak więc zagrają Biało-Czerwoni? Oto przewidywany skład na mecz Polska – Finlandia:

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński, Zalewski, Lewandowski.

