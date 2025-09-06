Kulesza podsumował debiut Urbana. Ten aspekt uległ poprawie

Jan Urban od remisu z Holandią rozpoczął pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport ocenił debiut nowego trenera. Zwrócił uwagę na jeden element.

Cezary Kulesza i Jan Urban

Jan Urban bardzo mocno wpłynął na zespół mentalnie – ocenia Kulesza

Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski w meczu z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Na start musiał zmierzyć się z trudnym przeciwnikiem, ale mimo to osiągnął pozytywny rezultat. Biało-Czerwoni po wspaniałym golu Matty’ego Casha zremisowali (1:1). W rozmowie z TVP Sport debiut nowego trenera ocenił prezes PZPN – Cezary Kulesza.

– Jak każdy kibic cieszę się, bo ten remis smakuje jak zwycięstwo. Jan Urban bardzo mocno wpłynął na zespół mentalnie. Widać było, że chcą ten mecz przynajmniej zremisować albo nawet wygrać. Mieliśmy też swoje szanse – Sebastian Szymański mógł pokusić się o strzelenie bramki. Cieszmy się z tego, co jest – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się także do niedzielnego spotkania z Finlandią na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Starcie z Suomi będzie okazją nie tylko do rewanżu za ostatnią porażkę, ale także do zapewnienia sobie co najmniej barażów o awans na mundial. Cezary Kulesza przyznał, że choć nie będzie to łatwe spotkanie, to myśli tylko i wyłącznie o zwycięstwie.

– Media zawsze stawiają jedną z drużyn w roli faworyta, ale to nie będzie łatwy mecz. Finowie też wiedzą, o co grają. My jednak musimy zagrać swoje i wyjść z takim zaangażowaniem jak z Holendrami, a wynik powinien być dla nas pozytywny. Odganiam od siebie złe emocje i myślę tylko o zwycięstwie. Poza tym remis też nie stawia nas w złym miejscu, bo na koniec liczyć się będą nie mecze bezpośrednie, a bilans bramkowy – ocenił zbliżający się mecz z Finlandią.

Mecz Polska – Finlandia odbędzie się w niedzielę (7 września). Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Sędzią spotkania będzie Rade Obrenović ze Słowenii.