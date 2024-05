Piłkarz Rakowa Częstochowa zagra w Copa America

Raków Częstochowa w oficjalnym komunikacie poinformował, że John Yeboah otrzymał do reprezentacji Ekwadoru na zbliżające Copa America. To spore wyróżnienie dla zawodnika Medalików.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: John Yeboah

Yeboah otrzymał powołanie do reprezentacji Ekwadoru

John Yeboah wystąpił w 30 spotkaniach minionego sezonu PKO Ekstraklasy. Zawodnik Rakowa Częstochowa w tym czasie strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst. Ofensywny pomocnik na placu gry spędził łącznie nieco ponad 1500 minut, ale mimo to został doceniony przez selekcjonera reprezentacji Ekwadoru. Medaliki w czwartek poinformowały, że Yeboah otrzymał powołanie do kadry narodowej na nadchodzące Copa America.

Zespół prowadzony przez Felixa Sancheza Basa najpierw rozegra trzy mecze towarzyskie, kolejno z Argentyną, Boliwią i Hondurasem. Następnie uda się do Stanów Zjednoczonych na turniej Copa America. Ekwador trafił do grupy B z Wenezuelą, Meksykiem i Jamajką. Z pewnością nie jest to faworyt do walki o złoty medal, ale jest duża szansa, że uda im się awansować do fazy pucharowej.

John Yeboah ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Jednak ostatecznie piłkarz Rakowa Częstochowa zdecydował się na reprezentowanie bar Ekwadoru w piłce seniorskie. Pierwsze powołanie otrzymał od obecnego selekcjonera Felixa Sancheza Basa. Pomocnik jak dotąd wystąpił tylko w jednym spotkaniu towarzyskim. Yeboah miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w starciu z Gwatemalą. Na boisku spędził 64. minuty i wpisał się nawet na listę strzelców. Jego zespół wygrał 2:0. Gracz Medalików nie otrzymał natomiast szansy gry przeciwko reprezentacji Włoch również podczas marcowego zgrupowania.

Zobacz również: FC Barcelona po zmianie trenera rezygnuje z głośnego transferu. Ma inne priorytety