Mourinho łączony z reprezentacją Portugalii. Federacja przekazała decyzję

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho obejmie Portugalię? Federacja reaguje na plotki

Jose Mourinho aktualnie jest szkoleniowcem Fenerbahce. Portugalczyk zakończy sezon ligowy na 2. miejscu i nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę w Turcji. Wszystko ze względu na to, że celem było mistrzostwo, a to powędruje do odwiecznego rywala, czyli Galatasaray.

W związku z niepewną przyszłością w Turcji wokół Jose Mourinho zaczęło się pojawiać coraz więcej plotek dotyczących rzekomego objęcia reprezentacji Portugalii. To nieco zaskakujące, bo obecny selekcjoner Roberto Martinez notuje co najmniej zadowalające wyniki. Cristiano Ronaldo i spółka niebawem będą mieli okazję do zwycięstwa w turnieju Ligi Narodów UEFA.

Te doniesienia postanowił zweryfikować serwis Record, który powołuje się na źródła wprost z portugalskiej federacji piłkarskiej. Według podanych informacji decyzja związku jest jasna i klarowna, a mianowicie nikt w Portugalii nie myśli o zwolnieniu Roberto Martineza. Ponadto zaprzeczono, że nastąpił jakikolwiek kontakt z Jose Mourinho w sprawie objęcia kadry.

Roberto Martinez ma kontrakt do 2026 roku i zapewne go wypełni. O dalszych losach Hiszpana zdecydują mistrzostwa świata, na które Portugalia zapewne się zakwalifikuje.