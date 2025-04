Mourinho łączony z reprezentacją. Może trenować wielką gwiazdę!

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho spotka się z byłym podopiecznym?

Jaka przyszłość czeka Jose Mourinho? The Special One jest związany kontraktem z Fenerbahce do 30 czerwca 2026 roku, ale coraz mniej wskazuje na to, że zdoła go wypełnić. Ekipa Żółtych Kanarków nie ma większych szans na mistrzostwo Turcji, ponieważ do liderującego Galatasaray traci pięć punktów. 62-latek nie sięgnął po ani jedno trofeum podczas swojego pobytu w Stambule.

Jednak Portugalczyk wcale nie powinien rozpaczać, jeżeli Fenerbahce zdecyduje się zwolnić go z obowiązków. CNN donosi, że Mourinho może objąć reprezentację Portugalii. To oczywiście wiązałoby się z pożegnaniem obecnego selekcjonera, Roberto Martineza, który notuje co najmniej satysfakcjonujące wyniki.

W tym przypadku Hiszpan nie utrzyma posady nawet wtedy, gdy sięgnie po trofeum Ligi Narodów. Mourinho ma poprowadzić kadrę Os Navegadores w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 i na mundialu, o ile Portugalia zdoła się na niego zakwalifikować. W reprezentacji spotkałby się oczywiście z Cristiano Ronaldo – jedna z największych gwiazd futbolu rozegrała pod jego wodzą 164 mecze.