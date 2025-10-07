Michał Probierz blisko powrotu do pracy. Obejmie reprezentację

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz najpewniej obejmie reprezentację Kazachstanu

Michał Probierz z reprezentacją Polski pożegnał się w przynajmniej średnich, a raczej należałoby powiedzieć, słabych nastrojach. Klimat wokół Biało-Czerwonych popsuł się po tzw. aferze opaskowej, w której selekcjoner zdecydował się odebrać opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Finalnie jednak po meczu z Finlandią przygoda trenera z reprezentacją zakończyła się.

I choć wydawało się, że Michał Probierz być może będzie jednym z kandydatów do objęcia jakiegoś czołowego klubu w PKO Ekstraklasie, to okazuje się, że najbliższa przyszłość potoczy się najpewniej inaczej. Według informacji przekazanych przez „FootballScout”, Michał Probierz prowadzi zaawansowane rozmowy z reprezentacją Kazachstanu. Wszystko w tej sprawie jest na dobrej drodze i najpewniej można spodziewać się finalizacji kontraktu w najbliższym czasie. Celem Probierza ma być odbudowa i zmiana stylu gry drużyny.

Reprezentacja Kazachstanu obecnie zajmuje czwarte miejsce w eliminacjach mistrzostw świata w 2026 roku w grupie J. Na koncie tego zespołu są tylko trzy punkty, które udało się zdobyć w rywalizacji z Liechtensteinem. Poza nimi rywalami w grupie są także Belgowie, Walijczycy, Białorusini i piłkarze z Macedonii Północnej.

