Mbappe zrezygnuje z gry dla reprezentacji Francji, jeśli Real nie wyrazi zgody

Zdaniem Matteo Moretto Kylian Mbappe nie będzie dążył za wszelką cenę do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Francuz w tej kwestii zaakceptuje decyzję Realu Madryt.

IMAGO / Stefanos Kyriazis Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe latem zostanie zawodnikiem Realu

Francuz nie będzie naciskać na udział w Igrzyskach

Napastnik zaakceptuje decyzję Realu

Czy Mbappe pojedzie na Igrzyska Olimpijskie?

Wszystko wskazuje na to, że od lipca Kylian Mbappe zostanie piłkarzem Realu Madryt. Media nie mają wątpliwości, że po opuszczeniu Paris Saint-Germain, Francuz dołączy do drużyny Królewskich.

Tymczasem mówi się, że Kylian Mbappe oraz Antoine Griezmann mogą wystąpić na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Trener reprezentacji Francji U21 widziałby tych graczy w swojej drużynie podczas nadchodzącego turnieju.

Jednak według Matteo Moretto Kylian Mbappe nie będzie naciskał, aby wziąć udział w turnieju. Francuski napastnik w tej kwestii zda się na decyzję Realu Madryt. Jeśli klub nie wyrazi zgody na dołączenie do kadry U21 Les Blues to gwiazdor nie będzie miał o to pretensji.

