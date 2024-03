IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović ma problemy zdrowotne

Napastnik Juve narzeka na ból pleców

Opuści najbliższe mecze reprezentacji Serbii

Vlahović opuści zgrupowanie reprezentacji Serbii

Trener Serbii Dragan Stojkovic ogłosił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Dusan Vlahović nie weźmie udziału w meczach towarzyskich z Rosją i Cyprem ze względu na duży ból pleców.

Vlahović był w ostatnich dniach pod opieką sztabu medycznego Juventusu, który nie zdołał przywrócić go do pełnej sprawności. Selekcjoner Serbów nie chciał ryzykować jego zdrowiem i woli, by napastnik był w pełni sił na czerwcowe mistrzostwa.

Serbia na Euro w fazie grupowej zmierzy się z Anglią, a następnie ze Słowenią i Danią. Z pewnością ma spore szanse na awans, a o drugie miejsce w tabeli będzie rywalizować z Danią.

