IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Mahmoud Dahoud

Mahmoud Dahoud dwukrotnie reprezentował Niemcy na arenie miedzynarodowej

28-latek jednak zdecydował się zmienić barwy narodowe, a wybór padł na Syrię

Piłkarz Stuttgartu uargumentował swoją decyzję

Mahmoud Dahoud będzie reprezentował Syrię

Mahmoud Dahoud niegdyś należał do grona najlepszych niemieckich pomocników. Wówczas dobra forma zawodnika ze środka pola sprawiła, że Joachim Loew powołał go do narodowej kadry. W 2020 roku rozegrał dwa spotkania i na tym zakończyła się jego przygoda w reprezentacji.

Jak poinformował serwis “Sky Germany”, Mahmoud Dahoud wkrótce ponownie będzie występował na arenie międzynarodowej. Ale nie już w niemieckich barwach. Piłkarz Stuttgartu zdecydował się na reprezentowanie Syrii. 28-latek urodził się w tym kraju i właśnie stamtąd pochodzą jego rodzice.

– Bardzo szybko zachwycił mnie pomysł gry dla Syrii. Dorastałem w Niemczech, spędziłem tu całe życie i byłem dumny, że grałem w młodzieżowych reprezentacjach narodowych i seniorskiej drużynie narodowej. Niemcy to mój dom – mówił Dahoud na łamach niemieckiej prasy.

– Syria jest krajem pochodzenia mojej rodziny i ostatecznie także krajem mojego urodzenia. Bardzo wcześnie dowiedziałam się od mojej rodziny, jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani, że żyjemy w Niemczech, a jednocześnie jak ważne jest niesienie radości mieszkańcom Syrii. Cieszę się, że mogę to zrobić – dodał.

Sprawdź także: Trener Stuttgartu nie dla Bayernu? Przedłużył kontrakt z klubem