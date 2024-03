Fabrizio Romano donosi, że Sebastian Hoeness przedłużył kontrakt z Vfb Stuttgart. Szkoleniowiec wielokrotnie był łączony z przenosinami do Bayernu Monachium.

IMAGO / Christian Schroedter Na zdjęciu: Sebastian Hoeness

Hoeness przedłużył umowę ze Stuttgartem

Szkoleniowiec był łączony z Bayernem

Stuttgart znakomicie spisuje się w tym sezonie

Trener Stuttgartu przedłużył kontrakt

Bayern Monachium jest w ostatnim czasie łączony z wieloma trenerami. Wszystko przez spodziewane odejście Thomasa Tuchela po sezonie. Faworytem Bawarczyków zdaje się być Xabi Alonso, ale w kręgu zainteresowań mistrza Niemiec znajduje się również Antonio Conte czy Sebastian Hoeness.

Wygląda na to, że ten ostatni niemal na pewno nie trafi do Bayernu. Fabrizio Romano poinformował, że szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt z Vfb Stuttgart. Trudno oczekiwać, by Hoeness opuścił klub kilka tygodni po podpisaniu umowy.

Vfb Stuttgart radzi sobie nadspodziewanie dobrze w obecnej kampanii Bundesligi. Zespół znajduje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli i jest na dobrej drodze, by zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Przed rozpoczęciem sezonu raczej nikt nie przewidywał takiego scenariuszu.

