Lewandowski wrócił do odebranej opaski. „Spadłem z krzesła”

Robert Lewandowski w rozmowie na kanale "Rymanowski Live" powiedział o kwestii opaski kapitańskiej i jej odebrania przez Michała Probierza. "Nie mam żalu do Michała Probierza o odebranie opaski".

Lewandowski powiedział o feralnym odebraniu opaski

Odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu przez Michała Probierza to chyba największe, najważniejsze i najbardziej szokujące jednocześnie zdarzenie w naszej piłce w 2025 roku. Właściwie należy powiedzieć, że wstrząsnęło ono całym środowiskiem, które – jak to często bywa – szybko podzieliło się na dwa obozy. Problem jednak w tym, że reprezentacja Polski szybko dała powody do tego, aby stanąć za napastnikiem, a nie selekcjonerem, który zdecydowanie zrobił to w złym momencie.

Ruch ten jeszcze przez wiele tygodni i miesięcy miał bardzo duży wpływ na naszą kadrę i tak było aż do momentu objęcia jej przez Jana Urbana. Ten spowodował, że Robert Lewandowski nie tylko wrócił do reprezentacji Polski, ale i znów został kapitanem. Teraz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale „Rymanowski Live” powiedział o swoich odczuciach nt. tej sytuacji.

– Nie mam żalu do Michała Probierza o odebranie opaski. Nie jestem pamiętliwy. Kiedy otrzymałem tę informację, to „spadłem z krzesła”, ale po jakimś czasie poszło to w niepamięć. Pomogło w tym też wsparcie, które otrzymałem od kibiców i również dlatego zdecydowałem się wrócić do reprezentacji – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Dla mnie opaska to wielkie wyróżnienie i duma, ale jednocześnie oczekiwania. Moim zdaniem kapitan nie zawsze będzie lubiany przez wszystkich. To on powinien wyznaczać kierunek, w którym powinna podążać drużyna. Przy takiej grupie nie da się żyć ze wszystkimi w dobrych relacjach. Czasami trzeba podjąć decyzję, która może się komuś nie spodobać, ale zawsze to robiłem dla dobra reprezentacji – dodał.

