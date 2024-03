Reprezentacja Ekwadoru w nocy z czwartku na piątek pokonała Gwatemalę 2:0 w spotkaniu towarzyskim. Był to szczególny mecz dla Johna Yeboaha. Pomocnik Rakowa Częstochowa zadebiutował bowiem w narodowych barwach i od razu zdobył bramkę.

John Yeboah w nocy zadebiutował w reprezentacji Ekwadoru

Gwiazda Rakowa Częstochowa nie mogła sobie wyobrazić lepszego debiutu

Jego drużyna narodowa wygrała 2:0 z Gwatemalą, a 23-latek wpisał się na listę strzelców

Idealny debiut Johna Yeboaha w reprezentacji Ekwadoru

Reprezentacja Ekwadoru przygotowuje się do Copa America 2024, które zostanie rozegrane w dniach 21 czerwca – 15 lipca. Podopieczni Felixa Sancheza Basa w nocy z czwartku na piątek zmierzyli się z Gwatemalą w spotkaniu towarzyskim.

Co ważne, był to szczególny mecz dla pomocnika Rakowa Częstochowa – Johna Yeboaha. 23-latek wreszcie zadebiutował bowiem w narodowych narodowych, a jakby tego było mało, to strzelił gola. Gwiazdor Medalików rozpoczął starcie w pierwszym składzie i w siódmej minucie zdobył bramkę.

Yohn Yeboach uderzył lewą nogę w dalszy róg bramki i nie dał szans golkiperowi rywala. Ekwadorczycy na zbliżającym się wielkimi krokami Copa America zagrają w grupie B przeciwko Wenezuelczykom, Jamajczykom oraz Meksykanom.