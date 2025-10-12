Reprezentacja Hiszpanii pokonała w sobotę Gruzję (2:0) w spotkaniu kwalifikacji do mistrzostw świata. Po meczu swoimi przemyśleniami podzielił się selekcjoner La Furia Roja.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente podsumował spotkanie Hiszpania – Gruzja

Reprezentacja Hiszpanii odniosła na stadionie w Elche trzecie zwycięstwo w grupie E. Istotne jest to, że La Furia Roja wciąż jest zespołem, który w trakcie trwających kwalifikacji nie stracił ani jednej bramki. Strzeliła natomiast 11 goli. Po wygranym starciu z Gruzją swoim komentarzem podzielił się selekcjoner La Furia Roja.

– Mamy świetną młodzieżową drużynę, wielu dobrych piłkarzy i to jest dla nas powód do dumy, nie ma się czym martwić. Mam szczęście, bo mamy nieskończone zasoby talentów – przekonywał Luis de la Fuente, cytowany przez „Markę”.

– Zabrakło nam trochę precyzji w meczu z Gruzją, ale taki jest futbol. To sprowadza nas na ziemię i pokazuje, do czego tak naprawdę dążymy, a to jest kluczowe. Mogliśmy wygrać wysoko, ale żeby osiągnąć to, co już osiągnęliśmy, musimy zrobić wszystko naprawdę dobrze – kontynuował selekcjoner.

De la Fuente odniósł się również do pochwał kierowanych w stronę reprezentacji Hiszpanii.

– Jeśli mówisz spokojnie i naturalnie, możesz przyjąć pochwały. Musimy się dalej rozwijać. Komplementy nas nie osłabią. Jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Nie ma w tym arogancji, wręcz przeciwnie. To wspaniała drużyna. Mam świetnych zawodników, ale jeszcze lepszych ludzi – zaznaczył trener.

Reprezentacja Hiszpanii swoje kolejne spotkanie rozegra już w najbliższy wtorek. Tym razem na stadionie w Valladolid ekipa De la Fuente zagra z Bułgarią. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

