El. Euro U-21. Polacy z kompletem punktów, Filip Szymczak bohaterem

Reprezentacja Polski pokonała Estonię 1:0 w spotkaniu eliminacji do EURO U-21. Bramkę dla Biało-Czerwonych w 81. minucie zdobył napastnik Lecha Poznań - Filip Szymczak.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Reprezentacja Polski do lat 21 znakomicie rozpoczęła kwalifikacje do Mistrzostw Europy

Podopieczni Michała Probierza po dwóch spotkaniach mają na swoim koncie sześć punktów

Mecz z Estonią nie był łatwy, ale zwycięstwo Biało-Czerwonym zapewnił Filip Szymczak

Wymarzony start eliminacji w wykonaniu reprezentacji Polski do lat 21

Reprezentacja Polski U-21 we wtorkowy wieczór na wyjeździe mierzyła się z Estonią w ramach kwalifikacji do młodzieżowego EURO. Nie było to łatwe spotkanie dla zespołu Michała Probierza, ale ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych.

Nasi piłkarze wyszli na prowadzenie dopiero w 81. minucie za sprawą trafienia Filipa Szymczaka. Napastnik Lecha Poznań uderzeniem głową zaskoczył bramkarza gospodarzy. Polacy przed ostatnim gwizdkiem mieli jeszcze kilka okazji – z dystansu próbował Filip Marchwiński, a jeden ze strzałów podopiecznych Michała Probierza wylądował na słupku.

Wynik jednak nie uległ już zmianie. Reprezentacja Polski do lat 21 po wygranych z Kosowem (3:0) oraz Estonią (1:0) ma na swoim koncie sześć oczek i zajmuje pierwszą lokatę w tabeli grupy D.

Estona U21 – Polska U21 0:1 (0:0)

0:1 Filip Szymczak 81′