Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Mats Hummels nie zagra na Mistrzostwach Europy

Mats Hummels rozgrywa bardzo dobry sezon, a awans Borussii Dortmund do finału Ligi Mistrzów to między innymi zasługa doświadczonego stopera. Środkowy obrońca zapewne miał więc nadzieję, że otrzyma powołanie do reprezentacji Niemiec na EURO 2024, tym bardziej że prestiżowy turniej w tym roku odbędzie się w jego ojczyźnie. Nic bardziej mylnego – jak dowiedział się Patrick Berger ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”, selekcjoner Julian Nagelsmann pominie 35-latka przy swoich wyborach.

Mierzący 191 centymetrów wzrostu defensor w koszulce kadry narodowej rozegrał 78 meczów, a w 2014 roku był częścią zespołu, który wygrał Mundial. Wiadomo już, że na liście powołanych na tegoroczne Mistrzostwa Europy znajdą się Niclas Fuellkrug, Chris Fuehrich oraz Robin Koch, a pełną kadrę poznamy w czwartek. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy w niej wyżej wspomnianego Matsa Hummelsa.

Były zawodnik Bayernu Monachium na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 38 spotkań, strzelił 4 bramki i zaliczył 1 asystę. Finał Champions League pomiędzy Borussią Dortmund a Realem Madryt zaplanowano na 1 czerwca. Najważniejszy mecz sezonu zostanie rozegrany na Wembley. Ekipa BVB zajmuje 5. miejsce w tabeli Bundesligi i już wiadomo, że wystąpi w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.