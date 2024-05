Pilne spotkanie FIFA. Możliwe wykluczenie reprezentacji!

The Telegraph informuje o pilnym spotkaniu na najwyższym szczeblu światowego futbolu. FIFA może rozważyć wyrzucenie jednej z reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek. Ten pomysł popiera pięć krajów.

Źródło: BBC, The Telegraph

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

FIFA pod presją

W najbliższym czasie FIFA ma podjąć decyzję w niezwykle istotnej kwestii. Światowa federacja piłkarska zorganizuje spotkanie, na którym zostanie poruszony temat dotyczący jednej z reprezentacji. The Telegraph zdradza, że ewentualne konsekwencje zebrania na szczycie mogą być bardzo poważne. Włącznie z wykluczeniem tej ekipy z międzynarodowych rozgrywek.

Niedługo FIFA rozstrzygnie, czy Izrael powinien uczestniczyć w zmaganiach pod jej egidą. Palestyńska federacja (PFA) podczas piątkowego kongresu w Bangkoku wezwała do głosowania nad zawieszeniem Izraela. To zostało poparte przez Jordanię, Algierię, Syrię, Irak i Jemen. Gianni Infantino, prezydent FIFA powiedział, że decyzja w tej sprawie należy do Rady FIFA. Ta najpierw musi przeprowadzić stosowną ocenę prawną.

– Ta ocena prawna będzie musiała uwzględniać wkład i roszczenia obu stowarzyszeń członkowskich. Wyniki tej analizy i wynikające z niej zalecenia zostaną następnie przekazane Radzie FIFA – przekazał Infantino.

Izrael kontynuuje ofensywę w Strefie Gazy. – Ile jeszcze musi wycierpieć palestyńska rodzina piłkarska, aby FIFA podjęła działania z taką samą surowością i pilnością, jak w innych przypadkach? Czy FIFA uważa niektóre wojny za ważniejsze od innych, a niektóre ofiary za bardziej znaczące? – apelował prezes PFA Jibril Rajoub. Z kolei Shino Moshe Zuares, prezes Izraelskiego Związku Piłki Nożnej (IFA), powiedział: – Mamy do czynienia z cyniczną polityczną i wrogą próbą zaszkodzenia izraelskiej piłce nożnej przez palestyński związek.

Decyzję ws. Izraela możemy poznać dopiero pod koniec lipca, zdradza BBC.

