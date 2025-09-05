Reprezentacje czeka nowa rzeczywistość. FIFA podjęła decyzję

FIFA w nowym sezonie wprowadzi zmiany dotyczące modelu przerwy na spotkania reprezentacyjne. Konkretnymi informacjami w tej sprawie podzieliło się BBC Sport.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

FIFA wprowadza zmiany przy okazji kampanii 2026/2027

FIFA cały czas pracuje nad usprawnieniem systemu rozgrywania meczów piłkarskich. BBC Sport przekazało informacje dotyczące sezonu 2026/2027, wskazując, że harmonogram spotkań z udziałem drużyn narodowych ulegnie zmianie. Nowy system wejdzie w życie we wrześniu i październiku przyszłego roku.

Zgodnie z doniesieniami, po MŚ 2026 roku dwie tradycyjne jesienne przerwy reprezentacyjne zostaną połączone w jedną. Okres na mecze drużyn narodowych przypadnie na czas od 21 września do 6 października. W tym czasie reprezentacje rozegrają cztery spotkania, a nie dwa, jak to miało miejsce dotychczas.

W związku z tym rozgrywki ligowe zostaną wstrzymane na dwa weekendy. Celem nowego planu jest ograniczenie liczby przerw i dostosowanie terminarza meczów międzypaństwowych do jednego okna czasowego.

Po zakończeniu mundialu drużyny z Europy rozpoczną zmagania w Lidze Narodów UEFA. Pierwsze cztery kolejki odbędą się w terminie od 21 września do 6 października. Tymczasem kolejne dwa mecze, czyli piąta i szósta kolejka, rozegrane zostaną odpowiednio 11 i 16 listopada. Finał rozgrywek zaplanowano na czerwiec 2027 roku.

Losowanie grup Ligi Narodów UEFA ma odbyć się na początku 2026 roku. W przyszłym roku wystartuje jednocześnie piąty sezon tych rozgrywek. Ostatnim triumfatorem Ligi Narodów UEFA była Portugalia, która ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa w tym turnieju.

