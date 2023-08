FIFA nie odpuści Rubialesowi. Najwyższy wymiar kary

W Hiszpanii nie milkną echa skandalu z udziałem prezesa RFEF, Luisa Rubialesa. Według Daily Mail FIFA dąży do zawieszenia działacza na 15 lat. To maksymalny wymiar kary.

Luis Rubiales wyleci ze stanowiska, FIFA chce zawiesić go na 15 lat

Luis Rubiales pomimo ogromnej presji ze strony opinii publicznej, najlepszych klubów La Liga oraz gwiazd futbolu póki co nie zdecydował się na rezygnację z funkcji prezesa RFEF. 46-latek dopuścił się skandalicznego zachowania po finale Mistrzostw Świata kobiet – pocałował w usta jedną z zawodniczek reprezentacji Hiszpanii, a także wykonywał niecenzuralne gesty przebywając jeszcze na trybunie VIP.

Prezes RFEF na ostatnim posiedzeniu nie złożył dymisji i przyznał nawet, że pocałunek był za zgodą Jenni Hermoso, czemu następnie zaprzeczyła sama zainteresowana. – W żadnym momencie nie wyraziłam zgody na pocałunek, który mi dał. Nie toleruję kwestionowania moich słów, a tym bardziej wymyślania słów, których nie wypowiedziałam – skomentowała.

Następnie pod protestem przeciwko Luisowi Rubialesowi podpisało się ponad 80 piłkarek, które zagroziły rezygnacją z gry w kadrze narodowej, jeżeli nie dojdzie do zmian w federacji. Co więcej, wiele osób wyszło również na ulice, aby zaprotestować przeciwko 46-latkowi.

W związku z ostatnimi wydarzeniami FIFA postanowiła zawiesić skompromitowanego działacza na okres 90 dni. Według brytyjskiego dziennika “Daily Mail” to jednak nie koniec i światowa federacja ostatecznie chce nałożyć na Luisa Rubialesa karę 15 lat zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji w piłce nożnej. Współpracownicy prezesa RFEF mieli już poprosić go o natychmiastowe podanie się do dymisji.