Afery Rubialesa ciąg dalszy. Klubom z La Liga grozi wykluczenie z europejskich pucharów

Andreu Camps, sekretarz generalny RFEF, poprosił UEFA o… ostrzeżenie 🇪🇸 rządu, by nie wtrącał się w sprawy RFEF – jeśli UEFA uznałaby, że rząd ingerował, mogłaby zawiesić RFEF, a to z kolei doprowadziłoby do wykluczenia 🇪🇸 klubów z pucharów. Robią, co mogą,by uratować Rubialesa