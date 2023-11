IMAGO / Mikel Egerton Na zdjęciu: Fernando Santos i Cristiano Ronaldo

Fernando Santos udzielił wywiadu serwisowi A Bola

Portugalski szkoleniowiec niedawno rozstał się z reprezentacją Polski

W rozmowie wskazał, kto według niego jest najlepszym graczem w historii

Fernando Santos: Cristiano Ronaldo jest najlepszym graczem wszech czasów

Fernando Santos niedawno zakończył pracę w reprezentacji Polski. Portugalczyk nie sprawdził się w naszej kadrze, notując rozczarowujące wyniki. Na stanowisku trenera po zaledwie kilku meczach zastąpił go Michał Probierz.

Teraz szkoleniowiec udzielił wywiadu dziennikowi A Bola. W dotychczasowych częściowych publikacjach nie ma wzmianki o Polsce. Natomiast Santos postanowił wskazać najlepszego gracza w historii piłki nożnej. Według niego jest to Cristiano Ronaldo.

– Dla mnie najlepszy na świecie jest ten [wskazał na obraz z wizerunkiem Cristiano Ronaldo w Sportingu]. Kiedy miał 19 lat, był moim zawodnikiem w Sportingu. A on jest tutaj z Pucharem Mistrzów Europy dla Portugalii – przyznał Santos.

– Jest najlepszym graczem wszech czasów. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie i zawsze to mówiłem jako trener reprezentacji, choć wiele osób się ze mną nie zgadzało. Możesz lubić ten styl bardziej lub mniej. Geniusze nie mają porównania. Ale poza świetną jakością przemawiają za nią liczby. Kto indywidualnie i zbiorowo ma najwięcej rekordów, najwięcej bramek i najwięcej występów w reprezentacji? Wygrał w Hiszpanii, wygrał w Anglii, wygrał we Włoszech, wygrał z kadrą narodową, ma na swoim koncie dwa trofea reprezentacji. Wygrał wszystko i jeszcze więcej. I dlatego nie ma w ogóle żadnych hipotez. To najlepszy zawodnik na świecie. Zawsze kochałem Eusébio i zawsze lubiłem Pelé. Nie mam wątpliwości, że jest najlepszy na świecie – wytłumaczył swój wybór.

