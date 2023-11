IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zdobył kolejne dwie bramki w tym sezonie Ligi Mistrzów

Manchester City pokonał Young Boys 3:0

Norweg na tym etapie swojej kariery miażdży dokonania Ronaldo i Messiego

Erling Haaland nowym królem Ligi Mistrzów? Cristiano Ronaldo i Leo Messi mogą się obawiać

Manchester City pokonał Young Boys 3:0, a Erling Haaland zdobył kolejne dwie bramki w tym sezonie Ligi Mistrzów. Norweg wyrasta na nowego króla elitarnych rozgrywek. Jak zauważają eksperci od statystyk, napastnik Obywateli w 34 meczach Champions League zdobył 39 bramek, co daje mu średnią 1,14 gola na mecz. To wynik, do którego Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, nie mogli się nawet zbliżyć.

– HAALAND: BLOND BESTIA, KTÓRA WYŚMIEWA REKORD MESSIEGO I CR7 – taki tytuł zaproponował argentyński dziennik El Grafico.

Rzeczywiście Erling Haaland zaliczył imponujący start w Lidze Mistrzów. Nikomu w historii nie udało się tak szybko dotrzeć do poziomu 39 bramek. Niektórzy już spekulują, że Norweg zdetronizuje Ronaldo i Messiego, ale należy pamiętać o tym, że sekretem tych dwóch wybitnych piłkarzy była długowieczność kariery, którą niezwykle trudno utrzymać.

Najmniej meczów do osiągnięcia 39 bramek w Lidze Mistrzów

Piłkarz Liczba meczów do zdobycia 39 bramek Erling Haaland 34 Ruud van Nistelrooy 45 Kylian Mbappe 58 Lionel Messi 59 Robert Lewandowski 60 Neymar 65 Cristiano Ronaldo 81

Aktualnie liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów w Lidze Mistrzów jest Cristiano Ronaldo. Poniżej prezentujemy czołową czwórkę tego zestawienia.

Cristiano Ronaldo – 140 goli.

Lionel Messi – 129.

Robert Lewandowski – 91.

Karim Benzema – 90.

Zobacz również: Manchester City w 1/8 finału, Haaland w elitarnym gronie [WIDEO]