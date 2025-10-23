Co z meczem młodzieżówki w Szczecinie? Pojawił się problem! [NASZ NEWS]

Już w listopadzie kadra do lat 21 zmierzy się w Szczecinie z Włochami. To hit, który wzbudza duże zainteresowanie. Ale właśnie w tym kontekście, jak wynika z informacji goal.pl, pojawił się pewien problem. Ujawniamy o co chodzi.

Boom na kadrę Brzęczka

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka spisuje się rewelacyjnie. Polska gra widowiskowo i skutecznie, gromiąc kolejnych rywali. Szczególnym pokazem siły było starcie ze Szwecją, wygrane na wyjeździe aż 6:0.

W tym zespole jest na kim zawiesić oko. Oskar Pietuszewski, Jan Faberski, Kacper Urbański, czy Tomasz Pieńko. To tylko niektórzy z wybijających się zawodników. A przed nami świetnie zapowiadające się spotkanie z najgroźniejszym rywalem – Włochami, które zaplanowano na 14 listopada.

Spór o pojemność obiektu na mecz

Hitowy mecz ma się odbyć w Szczecinie. Tyle że z informacji goal.pl wynika, że pojawił się spór. Otóż PZPN chce, aby mecz został rozegrany przy pełnych trybunach, bo zainteresowanie wejściówkami jest bardzo duże. W tym momencie, jak wynika z naszych ustaleń, na takie rozwiązanie nie chce się zgodzić Pogoń.

O co chodzi? O koszty związane z organizacją meczu. Z nieoficjalnych wieści wynika, że w tym momencie, to znaczy przy takim „budżecie” na mecz, Pogoń stoi na stanowisku, że mecz powinien się odbyć przy 11 tysiącach widzów, bo otwarcie całego stadionu spowoduje dodatkowe koszty i podmiot organizujący spotkanie będzie musiał do tego wszystkiego dołożyć. Chodzi oczywiście o obsługę, czyli dodatkową ochronę, ekipę sprzątającą i tak dalej.

A co na to PZPN?

Goal.pl zapytał o to Łukasza Wachowskiego, sekretarza generalnego związku. – Mecz odbędzie się w Szczecinie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kwestia, która pozostaje jeszcze do ostatecznego potwierdzenia to liczba udostępnionych dla kibiców miejsc. Bilety sprzedają się doskonale. To oczywiście niesamowicie cieszy, ponieważ świadczy o bardzo dobrej atmosferze wokół naszej kadry młodzieżowej. W pierwszej puli bardzo szybko zostało sprzedane 11 tysięcy wejściówek, ponieważ na tym etapie, ten mecz został zgłoszony własnie na 11 tysięcy widzów. Jesteśmy zdeterminowani, aby udostępnić wszystkie dostępne na stadionie miejsca, czyli otworzyć stadion, tak żeby do sprzedaży trafiło jeszcze 9 tysięcy biletów. To wspaniała okazja do promocji polskiej piłki młodzieżowej, bilety sa w bardzo przystępnych cenach. Pełen stadion na takim meczu to super wizytówka dla nas wszystkich – przekazał nam Wachowski.

A jak z tymi kosztami?

– Uchwała PZPN stanowi, że przekazujemy na organizację meczu kadry U21 135 tysięcy złotych i proszę mi wierzyć, według naszego niemałego doświadczenia w tym zakresie jesteśmy przekonani, że są to środki w zupełności wystarczające – takie przekonanie ma swoje potwierdzenie w wielu konkretnych przykładach już odbytych meczów reprezentacji u21 w innych miastach w Polsce – dodaje Łukasz Wachowski.



