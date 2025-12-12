Brzęczek zachwala tego piłkarza młodzieżówki. To przyszłość pierwszej kadry?!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek chwali i wcale nie chodzi o Pietuszewskiego

Reprezentacja Polski do lat 21 walczy o awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Aktualnie Biało-Czerwoni nie tylko są na bardzo dobrej drodze, aby pojechać na ten turniej, ale można chyba nawet powiedzieć o swego rodzaju autostradzie do tego sukcesu, bowiem piłkarze Jerzego Brzęczka nie mają sobie równych w grupie, a zwycięstwo nad reprezentacją Włoch potwierdziło wielkie możliwości tej drużyny.

Nic jednak dziwnego, skoro w kadrze do lat 21 aktualnie znajdują się jedni z najbardziej utalentowanych piłkarzy w ostatnich latach. Szczególnie wszyscy myślą oczywiście o Oskarze Pietuszewskim, czy Antonim Kozubalu i Tomaszu Pieńce. Ale przecież uzdolnionych graczy jest więcej, w tym m.in. Jan Faberski, który w Polsce może być nieco nieoczywistym nazwiskiem, bowiem nie dał się zapamiętać z gry w PKO Ekstraklasie. Obecnie był holenderskiego PEC Zwolle został jednak doceniony przez Jerzego Brzęczka, który na kanale „Meczyki.pl” pochwalił ofensywnego gracza.

– Obawiałem się fazy przejściowej po stracie piłki – jak będzie na to reagował. Ale patrząc już od październikowego zgrupowania, to imponowało mi jego zachowanie i atak po stracie piłki. To pokazuje jego niesamowitą jakość i potencjał. To dla niego szansa do przemyśleń, że robi przeciwko Włochom takie akcje, a potem wraca do klubu i oczekuje, że będzie grał więcej – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

