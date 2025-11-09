Fatalne wieści z Włoch! Kluczowy reprezentant Polski kontuzjowany

Łukasz Skorupski po kilku minutach meczu z Napoli opuścił murawę. Polski bramkarz skarżył się na problemy z udem. Pod znakiem zapytania stoi jego wyjazd na zgrupowanie kadry.

fot. Insidefoto Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski nabawił się kontuzji. Opuści mecz z Holandią?

Reprezentacja Polski ma przed sobą kluczowe zgrupowanie. W listopadzie rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Jest już o krok od zapewnienia sobie drugiego miejsca i udziału w barażach, choć Finlandia wciąż ma matematyczne szanse na drugie miejsce. Biało-Czerwoni lada moment zmierzą się z Holandią oraz Maltą.

Jan Urban zadecydował już o powołaniach na listopadowe zgrupowanie. Na kilka dni przed jego rozpoczęciem do sztabu szkoleniowego dotarły niepokojące wieści z Włoch. Podczas niedzielnego meczu Bologna – Napoli Łukasz Skorupski już w ósmej minucie był zmuszony opuścić murawę. Nie był w stanie kontynuować gry, skarżąc się na uraz uda. Interwencja lekarzy nie okazała się wystarczająca, więc 34-latek został zmieniony.

To fatalne obrazki, bowiem pod znakiem zapytania stoi wyjazd Skorupskiego na zgrupowanie. Bologna nie wydała jeszcze w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. Skorupski w ostatnim czasie był numerem jeden w bramce Biało-Czerwonych. Na następcę Wojciecha Szczęsnego wybrał go Michał Probierz, a Urban nie dokonał zmian w hierarchii. Absencja Skorupskiego byłaby z kolei szansą dla Kamila Grabary lub Bartłomieja Drągowskiego.

Reprezentacja Polski zagra z Holandią 14 listopada, a z Maltą trzy dni później.