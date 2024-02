IMAGO / TheNews2 Na zdjęciu: Barco i Mauricio

Reprezentacja Brazylii zdominowała w ostatnich latach igrzyska olimpijskie

Canarinhos potrzebowali zaledwie remisu z Argentyną, by awansować na nadchodzący turniej w Paryżu

Ostatecznie przegrali jednak po trafieniu Luciano Gondou

Niespodzianka, Brazylia nie poleci do Paryża

Reprezentacja Brazylii świetnie sprawiała się w ostatnim czasie podczas igrzysk olimpijskich. Wygrała dwie ostatnie edycje, w 2012 roku wróciła ze srebrnymi medalami, zaś w 2008 roku – z brązowymi. Teraz, po raz pierwszy od dwóch dekad, nie weźmie nawet udziału w turnieju.

Canarinhos potrzebowali zaledwie remisu w ostatnim, kluczowym meczu z kadrą Argentyny. Ich rywale musieli zaś wygrać, by wywalczyć sobie wyjazd do Paryża. Ta sztuka się im udała. W drugiej połowie do siatki Brazylijczyków trafił Luciano Gondou, pieczętując sukces Albicelestes.

To ogromny cios dla zespołu z Kraju Kawy. Fani w Europie również mieli nadzieję na zobaczenie z bliska takich prospektów, jak Endrick czy Andrey Santos. Ostatecznie, jednak, będą musieli obejść się smakiem. Kadra Brazylii zajęła w grupie finałowej eliminacji trzecią lokatę, ustępując nie tylko Argentyńczykom, ale i Paragwajczykom.

