SSC Napoli przegrało w niedzielę z AC Milan i spadło na dziewiąte miejsce w Serie A

Walter Mazzarri bronił jednak swoich decyzji

Mało tego, szkoleniowiec zapowiedział, że jego zespół powalczy w tym sezonie co najmniej o miejsce w czołowej czwórce

“Jestem pewien, że powalczymy co najmniej o czwarte miejsce”

SSC Napoli kontynuuje złą serię. W niedzielę mistrzowie Włoch przegrali na wyjeździe z AC Milanem. Jedynego gola strzelił w pierwszej połowie Theo Hernandez. Ten rezultat sprawił, że Partenopei spadli na dziewiąte miejsce w Serie A.

– Milan mocno napierał w pierwszej połowie, ale po przerwie opadł z sił. Dobrze sobie radziliśmy, ale mogliśmy zrobić jeszcze więcej, by wykorzystać ich spadek energii. Nie sądzę, by to zmiana systemu zadecydowała o lepszej grze po przerwie. Po prostu prezentowaliśmy wyższy poziom. Przez cały tydzień pracowaliśmy nad ruchami mającymi poradzić sobie z rajdami Theo. Nie chcę wskazywać winnego, ale przygotowywaliśmy się do tego, a mimo to popełniliśmy błąd – powiedział po meczu Walter Mazzarri. Mało tego pokusił się o odważną deklarację. – Jestem pewny tego, że powalczymy co najmniej o czwarte miejsce – dodał.

W najbliższy weekend neapolitańczycy zmierzą się z Genoą. Później czeka ich pierwszy mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko FC Barcelonie.

