Boniek ujawnia rozmowę z Lewandowskim. „Piłkarze tego nie tolerują”

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek mówi o kulisach przecieków w kadrze

Reprezentacja Polski jest obecnie w sporym kryzysie, podobnie zresztą jak cała nasza piłka. PZPN ma trudności z wybraniem nowego szkoleniowca, wokół związku jest nerwowa atmosfera, a w samej szatni Biało-Czerwonych nie wiadomo nadal, jak będzie wyglądała chociażby sytuacja z Robertem Lewandowskim, któremu Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską.

Z pewnością więc przed nowym selekcjonerem – niezależnie kto nim będzie – wiele wyzwań i dużo pracy, choć czasu jeszcze mniej. Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek, ale dodaje także nowe kulisy sytuacji panującej w naszej drużynie narodowej. W rozmowie z Romanem Kołtoniem z „Prawdy Futbolu” mówi o kulisach swojej rozmowy z Robertem Lewandowskim.

– Rozmawiałem telefonicznie cztery dni temu z Robertem. […] To, co mogę powiedzieć, to fakt, że jest kilku ludzi przy reprezentacji, których piłkarze nie tolerują. Uważają, że to osoby, które wynoszą informacje, są tam niepotrzebne. Czy reprezentację będzie prowadził Urban, czy Brzęczek, to tylko zamiana nazwiska, jeśli nie uporządkuje się rzeczy wokół – powiedział Zbigniew Boniek w „Prawdzie Futbolu”.

Zobacz także: Ekstraklasa zbroi się na poważnie. Widzew mierzy wysoko