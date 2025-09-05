Boniek nie ma wątpliwości! Wskazał bohatera meczu z Holandią

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek docenia postawę Przemysława Wiśniewskiego

Reprezentacja Polski rozgrywała wczoraj swój czwarty mecz w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Starcie z Holandią wymagające dla Biało-Czerwonych było z kilku względów. Przede wszystkim jakość oraz umiejętności są zdecydowanie po stronie Oranje, z drugiej był to debiut Jana Urbana i z trzeciej trzeba było zmazać plamę z ostatniego meczu z Finlandią.

To wszystko się udało, bowiem podopieczni Jana Urbana zremisowali 1:1 i zaprezentowali się z przyzwoitej strony, choć wiadomo było, że nasz zespół czeka bardzo dużo gry bez piłki, przeszkadzania i walki. Nie byłoby jednak tego wyniku, gdyby nie bardzo dobra postawa debiutanta w linii obronnej – Przemysława Wiśniewskiego. 27-latek rozegrał kapitalna zawody, a na bohatera meczu wybrał go sam Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport”.

– Dla mnie najlepszym naszym zawodnikiem był Wiśniewski, który zagrał znakomicie i to w debiucie! Kilku zawodników po raz kolejny pokazało, że nieźle grają w klubach, ale reprezentacji za bardzo nie pomagają. Ale nie ma co krytykować. Był to ciężki, newralgiczny mecz po tym, co się stało w czerwcu. Osiągnęliśmy fajny, dobry remis – powiedział Zbigniew Boniek, były prezes PZPN oraz wybitny reprezentant Polski.

