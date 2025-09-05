Koeman ma opuścić Holandię. Wybrali następcę po meczu z Polską

Ronald Koeman nie spełnia oczekiwań i wielu kibiców twierdzi, że ma opuścić reprezentację Holandii. Jako następcę wskazano Erika ten Haga.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Domagają się zwolnienia Koemana. Ten Hag wskazany jako następca

Remis 1:1 z Polską wywołał w Holandii falę niezadowolenia wśród fanów. Holendrzy zdominowali mecz, ale nie potrafili przypieczętować zwycięstwa. W opinii kibiców winę za taki stan rzeczy ponosi selekcjoner Ronald Koeman. Holenderski trener nie spełnia oczekiwań, dlatego wiele osób domaga się jego zwolnienia. Uważają, że nie jest on odpowiednim trenerem, by poprowadzić reprezentację do sukcesu na mistrzostwach świata.

Choć Koeman dotarł z Holendrami do półfinału Euro 2024, to styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Co więcej, drużyna pod jego wodzą ma problem z wygrywaniem meczów z naprawdę silnymi przeciwnikami.

W spotkaniu z Polską selekcjoner długo zwlekał ze zmianami. Podjął decyzję o roszadach dopiero wtedy, gdy obraz gry zdążył się już zmienić. Po spotkaniu na platformie X pojawiło się wiele komentarzy. Fani piszą, że Koeman od dawna nie radzi sobie z drużyną, a jego praca nie przynosi efektów.

W konsekwencji kibice apelują do Holenderskiego Związku Piłki Nożnej o natychmiastowe działanie – pisze serwis Soccernews. Jednocześnie fani wybrali, kto powinien go zastąpić. Ich zdaniem idealnym następcą jest Erik ten Hag. Uważają, że jeśli Holandia chce wygrać mistrzostwa świata, to potrzebuje Ten Haga tak szybko, jak to możliwe.

Były trener Man Utd został zwolniony z Bayeru Leverkusen. Jego nazwisko pojawia się też w kontekście innych holenderskich klubów, takich jak Ajax Amsterdam, czy FC Twente.