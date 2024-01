Imago / Andrea Diodato Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

Andrij Szewczenko został nowym prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej

W przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Ukrainy w latach 2016-2021

Głos na byłego piłkarza AC Milanu i Chelsea oddało 93 z 94 delegatów

Andrij Szewczenko nowym prezesem ukraińskiej federacji piłkarskiej

Dziś odbyły się wyboru nowego prezesa Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Bezapelacyjnym zwycięzcą został Andrij Szewczenko. Były piłkarz oraz selekcjoner reprezentacji Ukrainy dostał poparcie 93 z 94 głosujących delegatów.

Szewczenko na fotelu prezesa zastąpi Andrija Pawełkowa, który aktualnie przebywa w areszcie domowym.

Dla legendy ukraińskiej piłki nożnej jest to powrót do pracy w futbolu. Ostatnie doświadczenie 47-latka to praca we włoskiej Serie A, gdzie pełnił rolę szkoleniowca Genoi na przełomie 2021 i 2022 roku. Wcześniej przez sześć lat pracował jako selekcjoner reprezentacji Ukrainy. Jego największym sukcesem z drużyną narodową był ćwierćfinał Mistrzostw Europy w 2021 roku.

Reprezentacja Ukrainy zajmuje aktualnie 22. miejsce w rankingu FIFA. Przed nimi marcowe baraże o awans na tegoroczne Euro. W półfinale zagrają wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Zaś ich rywalem w ewentualnym finale w przypadku zwycięstwa będzie ktoś z pary Izrael/Islandia.