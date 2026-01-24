Andres Iniesta może wrócić do piłki. Dostał niespodziewaną ofertę

Andres Iniesta może już wkrótce rozpocząć nowy etap w życiu. Według Catalunya Radio legenda Barcelony wzbudziła zainteresowanie jednej z afrykańskich federacji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Andres Iniesta

Iniesta może pracować dla reprezentacji Maroka

Kilkanaście miesięcy po zakończeniu kariery Andres Iniesta może zacząć pracę poza murawą. Były pomocnik Barcelony i reprezentacji Hiszpanii zakończył grę w październiku 2024 roku, po 22 sezonach na najwyższym poziomie. Kolejny krok w jego wykonaniu może okazać się dużym zaskoczeniem.

Jak podaje Catalunya Radio, Iniesta znalazł się na radarze Królewskiej Marokańskiej Federacji Piłkarskiej. Ostatnio miał spotkać się w Rabacie z przedstawicielami federacji, żeby omówić potencjalną współpracę. Na ten moment nie jest jeszcze jasne czy chodzi o rolę trenera, asystenta bądź dyrektora technicznego.

Zespół Walida Regraguiego dotarł do półfinału mundialu w 2022 roku, a tydzień temu został wicemistrzem Afryki. Tamtejsza federacja chciałaby, żeby 41-latek zaszczepił reprezentacji mentalność zwycięzców.

Iniesta już wcześniej przygotowywał się do pracy poza boiskiem. W trakcie gry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zdobywał wiedzę trenerską i pracował nad aspektami taktycznymi. Jeśli Hiszpan zdecyduje się na tę propozycję, trafi do drużyny, która jest już pewna gry na mundialu w 2026 roku.

Zobacz także: Barcelona marzy o Julianie Alvarezie! Agent gwiazdy zabrał głos ws. transferu