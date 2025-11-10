Alarm w kadrze! Jan Urban podjął szybką decyzję

10:16, 10. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przemysław Langier, Interia

Reprezentacja Polski zmaga się z kilkoma kontuzjami. Z tego powodu Jan Urban ma dokonać przynajmniej dwóch awaryjnych powołań, o czym poinformował Przemysław Langier z "Interii".

Piłkarze Reprezentacji Polski
Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Reprezentacji Polski

Będą dodatkowe powołania do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła swoje ostatnie w tym roku zgrupowanie. Biało-Czerwoni mają do rozegrania jeszcze bowiem dwa mecze, a naszymi rywalami będą zespoły Holandii oraz Malty. Ten pierwszy mecz zaplanowano na piątkowy wieczór w Warszawie, a z kolei trzy dni później zmierzymy się na wyjeździe. Niemniej nasza kadra ma tylko matematyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie.

W ostatnich godzinach jednak sytuacja zdrowotna w kadrze zrobiła się bardzo nerwowa. Wszystko bowiem przez fakt, że w meczu ligowym kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski, a później w swoim starciu z powodu problemów murawę opuścił Jan Bednarek. Poza tym także Karol Świderski nie będzie najprawdopodobniej do dyspozycji Jana Urbana. Z tego też powodu podjęto szybką decyzję.

Według informacji przekazanych przez Przemysława Langiera z „Interii”, Jan Urban dowoła przynajmniej dwóch piłkarzy na zgrupowanie. Chodzi o bramkarza oraz jednego gracza z pola, ale możliwe, że takich ruchów będzie więcej, a to przez dynamikę sytuacji. Co ważne, ostatnie zmiany w powołaniach do kadry U21 nie mają powiązania z tym, co dzieje się w pierwszej reprezentacji.

Na ten moment trudno dywagować o tym, kto mógłby znaleźć się w kadrze. Ze względu na dość mocno ograniczony czas w grę wchodzą najpewniej gracze z PKO Ekstraklasy lub bliskich, europejskich lig.

