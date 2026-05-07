Ważny gość odwiedził szatnię Barcelony przed El Clasico

18:04, 7. maja 2026
Mateusz Bednarski
FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii już po niedzielnym El Clasico. Według „AS” Joan Laporta odwiedził drużynę przed kluczowym meczem z Realem Madryt.

Piłkarze Barcelony
Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Laporta pojawił się na treningu FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do jednego z najważniejszych spotkań sezonu. Drużyna Hansiego Flicka zmierzy się z Realem Madryt na stadionie Spotify Camp Nou i potrzebuje tylko jednego punktu, aby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Remis wystarczy Blaugranie do zdobycia drugiego z rzędu tytułu mistrzowskiego.

Joan Laporta pojawił się w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva, aby obserwować poranne zajęcia zespołu. Prezydent elekt Barcelony przyjechał razem z Rafą Yuste i śledził cały trening drużyny. Po zakończeniu zajęć spotkał się również z Hansim Flickiem w gabinecie szkoleniowca.

Laporta postanowił także osobiście przywitać każdego zawodnika wychodzącego na murawę. Działacz przekazywał piłkarzom słowa wsparcia przed nadchodzącym El Clasico. Według „AS” nie zdecydował się jednak na przemowę w szatni, ponieważ uważa, że drużyna doskonale rozumie wagę tego spotkania.

Władze Barcelony są przekonane, że zespół jest odpowiednio skoncentrowany przed starciem z największym rywalem. Laporta po rozmowach z piłkarzami miał odnieść wrażenie, że drużyna pozostaje bardzo zmotywowana i w pełni skupiona na celu. W klubie nie chcą dodatkowo wywierać presji przed decydującym meczem.

Piłkarze Barcelony mieli pozytywnie odebrać wizytę prezydenta elekta. Zespół wierzy, że uda się zdobyć punkt lub wygrać spotkanie z Realem Madryt i świętować mistrzostwo razem z kibicami zaraz po końcowym gwizdku.

Zobacz również: Barcelona znalazła nowego następcę Lewandowskiego. Kwota robi wrażenie