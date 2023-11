IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza Niepołomice niespodziewanie przegrała 0:1 ze Stalą Rzeszów

Było to spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski

Tomasz Tułacz nie krył rozczarowania po porażce

Puszcza przegrała ze Stalą Rzeszów. Tomasz Tułacz rozgoryczony

Puszcza Niepołomice zakończyła zmagania w Pucharze Polski na 1/16 finału. Ekstraklasowicz przegrał ze Stalą Rzeszów, która występuje w Fortuna I Lidze. Po meczu rozczarowania nie krył trener Tomasz Tułacz.

– Jeśli chodzi o ocenę samej gry, to myślę, że Stal Rzeszów zasłużyła dzisiaj na wygraną. Nawet grając w przewadze, nie byliśmy specjalnie w stanie stworzyć zagrożenia. Graliśmy bez pomysłu, bez głowy, bez planu, jaki mieliśmy na ten mecz. Nawet wysłanie Artura Crăciuna do linii ataku nie spowodowało u moich zawodników jakiejś refleksji, co chcemy zrobić. Byliśmy przygotowani, ale nie zagraliśmy nawet jednej piłki na Artura – jest to dla mnie niezrozumiała rzecz – ocenił Tomasz Tułacz.

