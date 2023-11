IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Filip Szymczak

Lech Poznań pewnie pokonał Zawiszę Bydgoszcz 4:0 w 1/16 finału Pucharu Polski

Jedną z bramek zdobył Filip Szymczak

Utalentowany napastnik przekonuje, że nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału

Filip Szymczak ma nadzieję na lepsze występy w Lechu Poznań

Lech Poznań nie miał problemów z awansem do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, pokonując Zawiszę Bydgoszcz 4:0. Dobry występ zanotował Filip Szymczak, który w ostatnim czasie nie gra regularnie. Utalentowany piłkarz ma nadzieję na lepsze występy i przekonuje, że jeszcze nie pokazał swojego potencjału.

– Z naszej perspektywy najważniejsze jest zwycięstwo i awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Kluczowe w takich meczach z drużynami z niższych lig jest to, żeby szybko strzelić gola, bo do tego momentu może być trochę nerwowo. Ale tutaj nie było wielkiego stresu, wygraliśmy wysoko, zasłużenie i meldujemy się w 1/8 finału Pucharu Polski – ocenił.

– Ja sam wiem, że mam jeszcze dużo do pokazania, bo też tego swojego potencjału jeszcze w Poznaniu nie pokazałem. Takie mecze jak dziś, kiedy sam zdobyłem bramkę i miałem udział przy pozostałych, tylko będą mnie motywowały dalej. Mam nadzieję, że będę dokładał kolejne dobre występy – skomentował Szymczak.

Zobacz także: Van den Brom podsumował występ Lecha. “To słowo najlepiej opisuje mecz”